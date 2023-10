Scappano a bordo di una moto rubata e si schiantano contro un’auto: ucciso il conducente di 43 anni

Spread the love

Incidente mortale a Firenze. Un’automobilista di 43 anni è deceduto nella sua vettura dopo essersi scontrato contro una moto, rubata poco prima da due ladri, che percorrevano la stessa strada contromano a grande velocità.

Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 2 della notte tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre, all’angolo tra via Gioberti e via del Ghirlandaio. Dopo lo scontro con l’altro veicolo, la macchina guidata dal 43enne, una vecchia Fiat Panda, si sarebbe ribaltata e l’uomo è morto sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione della tragedia riportata da La Nazione, la moto che si è lanciata a folle velocità contro l’auto imboccando la strada nel senso di marcia opposto a quello previsto e che ha ucciso il 43enne, una Bmw, sarebbe stata rubata poco prima in via Alfani da due giovani di origine straniera che erano in sella.

