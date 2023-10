VIDEO -Incendio nella notte ad Avellino: inferno di fumo e fiamme a Pianodardine

Spread the love

Avellino. Fumo e fiamme nella notte ad Avellino, brucia un opificio a Pianodardine. All’1.30, di questa notte, i vigili del fuoco della città capoluogo sono entrati in azione, per spegnere un vasto incendio, che ha interessato un opificio a Pianodardine.

Ad andare in fiamme la Me.res, che opera nel settore delle resine. Sono state impegnate 4 squadre e diverse autobotti, supportate anche da un’autoscala, per fronteggiare le fiamme.

È intervenuta anche una squadra dal distaccamento di Mercato Sanseverino e una autobotte da Nocera, del Comando di Salerno, per supportare i caschi rossi Irpinia, nel fermare l’incendio, che si è propagato per ore, devastando la struttura e l’area circostante.

