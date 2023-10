Cultura: torna “Roma Arte in Nuvola”, anche Poste Italiane tra i sostenitori

Spread the love

Dal 24 al 26 novembre torna nella Capitale “Roma Arte in Nuvola”, la grande Fiera internazionale di Arte moderna e contemporanea giunta alla sua terza edizione ed organizzata presso la Nuvola di Fuksas, all’Eur. Forte degli oltre 36.000 visitatori che hanno decretato il grande successo della seconda edizione, “Roma Arte in Nuvola” si impone sulla scena nazionale e internazionale come una delle principali fiere di settore che vede i suoi punti di forza non solo nella qualità delle gallerie partecipanti ma anche nell’offerta artistica in grado di coinvolgere tutte le discipline.

https://tgposte.poste.it/2023/10/20/roma-arte-in-nuvola-poste-sostenitori/