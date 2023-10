Gualtieri inaugura Hilton La Lama, ‘Roma sempre più attrattiva

Spread the love

ANSA – “Una gioia essere qui oggi per il completamento dell’apertura di un hotel così straordinario che impreziosisce l’offerta della nostra città e costituisce un altro tassello nel rilancio di questo quadrante meraviglioso che è l’Eur”. Lo dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri tagliando il nastro del nuovo Hilton Rome Eur La Lama.

Secondo Gualtieri si tratta di “un progetto che punta anche a ricostruire una centralità dell’Eur a conferma che Roma è una città policentrica”. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente di Icarus Spa Filippo Rebecchini, l’amministratore delegato Onorio Rebecchini e il general Manager Paolo Bellé, nonché alla rappresentanza internazionale di Hilton con Dominique Piquemal, Vice President Operations Continental Europe.

Dallo scenografico bar The Blade fino al rooftop del 15/o piano, La Lama è un luogo dove l’arte si sposa con il design contemporaneo e con la storia di Roma, dal progetto dell’Architetto Fuksas che ha disegnato la struttura dalla forma peculiare, al design degli interni curati dallo Studio Lorenzo Bellini Atelier, dove spiccano opere d’arte come la stele in bronzo di Arnaldo Pomodoro proprio all’ingresso dell’hotel.