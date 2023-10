Interventi sul territorio regionale causati dal maltempo

Spread the love

DIREZIONE CENTRALE VIGILI DL FUOCO LOMBARDIA

I vigili del fuoco sono impegnati per una serie di interventi causati dal maltempo. La maggior parte delle richieste riguarda la caduta di piante, si sono registrati anche alcuni allagamenti e alcune operazioni di messa in sicurezza di coperture lesionate. Le zone maggiormente interessate sono: l’alta provincia di Varese, l’alto lago di Como nei comuni di Garzeno e Sorico, l’alto lecchese nei comuni di Dervio, Piona e la val Varrone. Le criticità maggiori si sono registrate nel territorio di Sondrio, dove si segnalano alcune strade interrotte per la caduta di alberi e smottamenti. Nel comune di Piuro (SO) le coperture di alcune abitazioni sono state seriamente lesionate, sul posto stanno operando diverse squadre. Interrotta anche la strada statale 38 “Passo dello Stelvio” causa il tetto di un albergo che è stato divelto e incombe sulla sottostante arteria stradale. In totale gli interventi effettuati sul territorio regionale risultano: 90 per tagli pianta, 11 coperture e tetti lesionati, 22 per danni d’acqua, 5 frane, 5 rimozione ostacoli, 2straripamenti, 2 prosciugamenti.

Si segnala inoltre un incendio nel comune di Vellezzo Bellini (Pavia), dove le strutture di un’azienda che alleva avicoli sono state seriamente interessate.

Sul posto hanno operato diverse squadre, alcune in supporto anche dal comando di Milano. Sono attualmente in corso le operazioni per la

messa in sicurezza.