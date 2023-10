Scarcerati 12 sacerdoti in Nicaragua. Arriveranno in Vaticano

Spread the love

AGI – Liberi dodici sacerdoti in Nicaragua. Dopo un accordo con la Santa Sede, il governo guidato da Daniel Ortega ha fatto rilasciare i religiosi, che sono già in viaggio verso il Vaticano. Tra i sacerdoti liberati, però, non c’è il vescovo Rolando José lvarez Lagos, che ha rifiutato di lasciare il Paese. In una nota, il governo del Nicaragua ha spiegato che “dopo aver avuto fruttuosi colloqui con la Santa Sede” è stato raggiunto un accordo per il trasferimento in Vaticano di 12 sacerdoti “che, per motivi diversi, sono stati processati, e che si sono recati a Roma, Italia, questo pomeriggio”.

Nella nota, l’esecutivo nicaraguense afferma che “questo accordo raggiunto con l’intercessione delle alte autorità della Chiesa cattolica del Nicaragua e del Vaticano rappresenta la volontà e l’impegno permanenti per trovare soluzioni, nel riconoscimento e nell’incoraggiamento di tanta fede e speranza che incoraggia sempre i credenti nicaraguensi, che sono la maggioranza”.

