Auto si ribalta all’uscita Gubbio Est, conducente in ospedale

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 ottobre, lungo la Pian d’Assino all’altezza dell’uscita Gubbio Est. Un’auto, che viaggiava in direzione Branca-Gubbio, per cause in corso di accertamento mentre imboccava la rampa di uscita ha impattato contro il guard rail, ribaltandosi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gubbio, una pattuglia della polizia locale e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente al pronto soccorso dell’ospedale di Branca per alcune ferite riportate in seguito all’urto. Lo svincolo Gubbio Est è stato momentaneamente chiuso per permettere la rimozione del mezzo.

