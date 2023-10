Presente, passato e futuro del Cnr in una mostra interattiva

Spread the love

Inclusività e interattività anche a distanza: sono alcune delle caratteristiche dell’installazione multimediale ‘La scienza si fa in cento. Viaggio multisensoriale nella ricerca scientifica del Cnr’, inaugurata oggi a Roma, presso l’atrio della sede centrale dell’Ente; realizzata in occasione delle celebrazioni del Centenario del Cnr, essa sarà fruibile in presenza fino al 22 dicembre 2023.

L’esposizione si avvale di strumenti e linguaggi innovativi capaci di trasmettere in maniera efficace il messaggio dell’importanza della ricerca scientifica per il progresso dell’umanità, attraverso alcune parole chiave che hanno ispirato le celebrazioni del Centenario dell’Ente: sostenibilità; biodiversità; transizione ecologica; transizione digitale; energia pulita; economia circolare; scienze della vita; una salute; patrimonio culturale; pace e diplomazia scientifica.

All’inaugurazione erano presenti, oltre alla Presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, Luigi Nicolais, Presidente Fondazione Cotec, Antonella Polimeni, Rettrice Sapienza Università di Roma, Marinella Soldi, Presidente RAI.

