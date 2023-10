VIDEO – Maltempo in Francia, cedono due ponti vicino a Nizza

Spread the love

NIZZA – Due ponti sono crollati a Saint-Martin-Vésubie, nel sud della Francia, a causa della forte ondata di maltempo che sta colpendo la zona: è quanto riferisce Nice-Matin.

Il ponte Maissa di Saint-Martin-Vésubie ha ceduto sommerso dalla piena, come anche il ponte cosiddetto ‘Trois Ponts’, travolto da una colata di fango.

Il traffico ferroviario sulla Ventimiglia-Cuneo è interrotto in entrambi i sensi da stamattina a causa di uno smottamento e conseguente caduta massi in territorio francese, dopo Breil, in alta val Roya. Il treno delle 6.18 non è potuto partire per l’allerta frane e al momento circolano solo quelli tra Limone Piemonte e Cuneo. Non è escluso che la ferrovia rimanga chiusa fino a domani.

