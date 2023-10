Rimozione di tronchi sul lago di Iseo trascinati dall’Oglio dopo la piena

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco Volontari di Lovere sono intervenuti con l’ausilio dell’imbarcazione alluvionale leggera (IAL) per la rimozione di vari tronchi che si trovano sul lago di Iseo trascinati dall’Oglio dopo la piena oggi intorno alle 16:00. I Tronchi rendono pericolosa la navigazione specialmente nella tratta che costeggia Costa Volpino, Baia dei Pescatori, Via Palmiro Togliatti. Entro domani i responsabili della manutenzione Lago faranno in modo di completare la bonifica.