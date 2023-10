VIDEO – Campobasso, cavallo inghiottito dal terreno sul pianoro di Campitello Matese. L’intervento dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Questa mattina i Vigili del fuoco son intervenuti a Campitello Matese per soccorrere un cavallo precipitato in un crepaccio che si è aperto all’improvviso lungo il pianoro sotto le zampe dell’animale. I Vigili del fuoco, dopo aver valutato le condizioni dell’animale e le circostanze particolari dell’accaduto, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero di stanza al Nucleo Volo VVF di Pescara. In attesa del velivolo, la squadra VVF ha predisposto il necessario per la salvaguardia dell’animale e il suo recupero.

Mentre era tutto pronto per l’intervento dell’elicottero, un operatore civile con la sua pala meccanica ha scavato il terreno e ha creato una rampa, fornendo una via di fuga, prontamente utilizzata dal cavallo che riguadagnava così autonomamente la libertĂ . Ad intervento ultimato l’area è stata messa in sicurezza.

VIDEO