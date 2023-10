Spread the love

Poteva avere conseguenze tragiche l’incendio sviluppatosi nel pomeriggio presso una casa famiglia che ospita bambini a Mesagne: i piccoli sono stati fortunatamente tutti tratti in salvo dai vigili del fuoco. L’incendio si è sviluppato intorno alle 15 per circostanze in corso d’accertamento al piano terra della struttura, forse per alcuni rifiuti in fiamme.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno fatto uscire i bambini dalla struttura, che in quel momento era pericolosamente satura di fumo, e hanno spento l’incendio. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e i sanitari del 118.

https://www.senzacolonnenews.it/cronaca/item/mesagne-incendio-in-una-casa-famiglia-bambini-tratti-in-salvo-dai-vigili-del-fuoco.html