Fiamme nell’uliveto alimentate dal vento: pompieri al lavoro per ore

Un doppio incendio ha tenuto impegnati i vigili del fuoco del distaccamento osimano venerdì sera fino a tarda notte. Chiamata dalla sala operativa, anche la Protezione civile è intervenuta con diverse squadre arrivate da alcune zone della provincia a Loreto per il primo incendio che ha interessato un uliveto a ridosso delle case.

Si stava estendendo in maniera vistosa ogni minuto che passava. Nel rogo sono state incenerite anche alcune querce. Il fuoco era alimentato dal forte vento ed è stato molto complicato domarlo. Sul posto otto squadre Aib regionali assieme ai pompieri appunto che hanno operato anche nonostante la difficoltà del buio fitto in quella zona di campagna non illuminata.

Quasi in contemporanea una macchina andava a fuoco già in territorio di Castelfidardo mentre percorreva la statale 16 all’altezza della vetreria, al confine con la città mariana. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme divampate dalla macchina alimentata a gasolio, assieme alla Municipale fidardense.

