MANOVRA/ Le risorse che mancano per gli anziani non autosufficienti

È stata attesa per un oltre un ventennio ed era arrivata finalmente nel marzo 2023: parliamo della legge 33 del 2023 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 – che detta il futuro assetto dell’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti in tutta Italia. E tra le principali novità vi è l’istituzione del “Fondo per la prestazione universale per gli anziani non autosufficienti”, le cui risorse dovevano essere assegnate con la prossima Legge di bilancio. Viene prevista la sperimentazione di una prestazione universale, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario o di servizi alla persona, che, se fruita, è sostitutiva dell’indennità di accompagnamento

il sussidiario