Sindaco dopo danni a crocifissi e malamovida: “Chiederemo ulteriori rinforzi delle pattuglie e maggiori restrizioni su alcol”

ALESSANDRIA – Grave azione nella chiesa di Santo Stefano ad Alessandria. Venerdì della scorsa settimana il crocefisso che era sull’altare maggiore della parrocchia in piazza Santo Stefano è stato buttato a terra e poi spezzato. Don Domenico dell’Omo è profondamente amareggiato da un’azione “vandalica e sacrilega” che ha gravemente danneggiato la Croce della parrocchia.

Ad agire, ha spiegato, è stata una sola persona, sembra giovane, che dopo aver gironzolato per la chiesa si è accanita contro il crocefisso. L’ha staccato, l’ha portato giù dalle scale e dopo averlo posato a terra davanti all’altare l’ha rotto con un calcio. L’azione è avvenuta di mattina ed è stata ripresa dalle telecamere. Don Domenico ha sporto denuncia in Questura e confida si possa risalire all’autore del gesto anche per capire “il perché” di un’azione che lascia profonda amarezza

