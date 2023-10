Tagliati 350 milioni di euro dal “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità”

Spread the love

Legge di bilancio e maxi taglio ai fondi per le persone disabili. L’ultima versione, datata 26 ottobre, stanzia per il nuovo Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità solo 231,8 milioni l’anno dal 2024 in avanti, contro i 581,8 previsti per il 2024 e 2025 dal testo precedente, che disponeva anche un aumento a 666 milioni nel 2026.

Una sforbiciata di 350 milioni che replica anche per l’anno prossimo la decurtazione già decisa per il 2023 con il decreto Anticipi (decreto legge) del 18 ottobre con cui il Governo aveva introdotto alcune misure urgenti di tipo economico e fiscale, tra le altre cose aumentando di 15 miliardi di euro per il 2023 i soldi a disposizione del fondo che copre gli oneri per il Superbonus e gli altri bonus edilizi.

