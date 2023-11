Esplosione in uno stabilimento di depurazione, operaio grave

Spread the love

(ANSA) – ANAGNI, 31 OTT – Un operaio di 32 anni di Frosinone è rimasto ferito in maniera grave nell’esplosione seguita ad una fuga di acetilente avvenuta all’interno dei uno degli impianti della Gima Water di Anagni, società specializzata nella lavorazione e depurazione delle acque reflue. Il tecnico, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, è stato investito dall’esplosione riportando ferite per le quali il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto ha disposto l’immediato trasferimento in elicottero all’ospedale Umberto I di Roma. È stato ricoverato con Codice Rosso. All’interno dello

stabilimento sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Frosinone e gli ispettori del servizio Prevenzione e Sicurezza della Asl di Frosinone. La Gima Water è nella zona industriale di Anagni ed è articolata in tre business unit: la prima è chiamata ‘G-Eco e si occupa dei servizi di manutenzione impianti trattamento acque, sanificazione aeraulica, produzione e vendita di prodotti chimici; Il G-Lab è il laboratorio di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche; e poi Gima Progettazione, che realizza e gestisce impianti di trattamento delle acque. (ANSA).