Innovazione: torna a Roma Drone Conference

Torna ‘Roma Drone Conference 2023’, il maggiore evento italiano su normativa, tecnologie, applicazioni e business degli Unmanned Aerial Systems (UAS) e dell’Advanced Air

Mobility (AAM). Questo evento, giunto alla nona edizione, si svolgerà martedì 5 dicembre 2023 presso l’Auditorium dell’Università Europea di Roma. Anche quest’anno, verranno affrontati temi di grande interesse e attualità per lo sviluppo del settore UAS e AAM in Italia, con la partecipazione dei principali esperti e operatori che operano in questo settore in enti, università, centri di ricerca, aziende e associazioni. Il programma di ‘Roma Drone Conference 2023’ sarà articolato in due sessioni di lavori. La sessione mattutina affronterà il tema ‘L’Italia dei droni 2023: situazione e prospettive’ e vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) e di D-Flight (Gruppo ENAV). Sarà anche presentata in anteprima l’edizione 2023 della ricerca di PwC

Strategy& Italy sul mercato italiano e globale degli UAS e dell’AAM. Il dibattito vedrà gli interventi di esperti della UER, di AOPA Italia-Divisione APR e della testata specializzata Quadricottero News. La sessione pomeridiana prevede invece una tavola rotonda sul tema ‘Innovative Air Mobility in Italia: opportunità, problematiche e prospettive’, con la partecipazione di ENAC, ENAV/D-Flight e di rappresentanti delle principali utilities e di nuovi operatori che impiegano droni o velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticali. Previsto anche l’allestimento di un’area espositiva con i desk di enti, aziende e associazioni.

