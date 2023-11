Medici in rivolta contro la manovra: sciopero e fuga dal Ssn prima che scatti la scure sulle pensioni. “I pazienti troveranno ancora meno professionisti a curarli”

Spread the love

I medici sciopereranno “nella prima data utile” contro la manovra del governo Meloni. Il testo inviato lunedì sera al Parlamento dopo la bollinatura conferma infatti i tagli alle pensioni dei dipendenti pubblici che lasceranno il lavoro dal prossimo anno e stanzia risorse insufficienti per il sistema sanitario, attaccano i sindacati Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, che hanno proclamato formalmente lo stato di agitazione e indetto assemblee in tutta Italia, pronti a condividere con le altre organizzazioni sindacali di categoria il percorso da seguire.

Il punto più preoccupante è che i sindacati inviteranno gli iscritti con i requisiti, e che subiranno una decurtazione maggiore, a presentare ora la domanda di pensione usando tutte le ferie arretrate. Aggravando così un esodo che sarebbe avvenuto comunque: Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica, ha avvertito che chi è in condizioni di poterlo fare si affretterà ad andare in pensione per evitare la scure della legge di Bilancio 2024, con il risultato di una “perdita istantanea di oltre un migliaio di anestesisti rianimatori e di medici di pronto soccorso assunti con Ccnl (circa il 7%)”.

