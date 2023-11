Piobbico piange il vigile del fuoco. Luciano Ubaldi

Spread the love

Luciano Ubaldi, 72 anni, è deceduto ieri all’ospedale di Urbino. Era un pilastro dei Vigili del Fuoco, altruista e appassionato di cucina. Ha donato i suoi organi agli altri come ultimo gesto di vita. Camera ardente oggi, funerali domani a Piobbico.

Cordoglio a Piobbico e non solo per la morte di Luciano Ubaldi deceduto all’età di 72 anni ieri attorno alle 9,30 all’ospedale di Urbino dove era ricoverato da venerdì per un improvviso malore. Ubaldi è stato un pilastro dei Vigili del Fuoco, servendo con dedizione e passione, prestando servizio presso i distaccamenti di Cagli e Urbino e raggiungendo il massimo grado nella sua carriera lavorativa di Capo Reparto.

Per i suoi colleghi, era sempre “L’omone“, un nomignolo che riflette la sua figura imponente e la sua presenza rassicurante. Il lavoro per lui era una vera vocazione e gli è stato riconosciuto il premio di benemerenza come segno del suo impegno straordinario. Non si è limitato a servire solo all’interno dei Vigili del Fuoco, era un personaggio noto per le sue doti altruistiche e per la passione per la cucina, luogo di incontro per amici e familiari, dove le delizie culinarie si trasformavano in momenti di condivisione, affetto e risate.

Anche dopo il pensionamento “il pompiere“ non ha rinunciato allo spirito del soccorso e la sua determinazione a proteggere e assistere gli altri non si è mai affievolita; in varie occasioni si è parlato dei suoi eroici salvataggi di concittadini di Piobbico: ricordiamo i casi di un bambino e due anziane in situazioni diverse. Luciano Ubaldi è stato membro attivo dell’Unitalsi, organizzazione umanitaria dove ricopriva anche il ruolo di Responsabile della Protezione Civile. Nel suo addio, Luciano ha voluto onorare il suo altruismo compiendo come ultimo gesto di vita quello di donare i suoi organi agli altri. Ha lasciato un’impronta indelebile in coloro che lo hanno conosciuto e il suo amore per il prossimo rimarrà nei cuori di chi gli ha voluto bene. La famiglia fa sapere che la camera ardente sarà all’ospedale di Urbino oggi dalle ore 14; i funerali si svolgeranno domani, mercoledì, alle ore 14,30 nella chiesa di Santo Stefano a Piobbico. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale.

