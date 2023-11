Ex Ticosa – incendio al piano interrato- bruciati suppellettili, tavoli e armadi con propagazione dei fumi all’intero fabbricato di cinque piani.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso questa mattina alle ore 2:30 circa a Como in via Achille Grandi di fianco allo stabile C+C Cash and Carry Maxigross Como, ex Ticosa, per l’incendio di alcuni rifiuti ingombranti al piano interrato, tra cui suppellettili, tavoli e armadi con propagazione dei fumi all’intero fabbricato di cinque piani.

All’interno dell’immobile utilizzato come alloggio di fortuna è stato evacuato un uomo che dormiva su dei cartoni che dopo essere stato visitato dai sanitari del 118 in posto veniva trasportato in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti con due squadre. In posto due volanti Polizia di Stato