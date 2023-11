Fonte. Camion esce di strada e sfiora una casa: autista miracolato

Spread the love

FONTE (TREVISO) – Incidente oggi, 9 novembre a Fonte. Un camion è uscito autonomamente dalla strada lungo via Castellana ed è finito contro la siepe di un’abitazione sfiorando la stessa casa. Stando ai primi accertamenti, all’interno dell’abitazione non c’era nessuno e il camionista è riuscito ad uscire da solo dal mezzo ancora prima dell’arrivo dei sanitari del Suem di Crespano del Grappa. In corso di accertamento le cause della fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale. Intervenuti per sollevare il mezzo, i vigili del fuoco e, per i rilievi, la polizia locale.

il gazzettino