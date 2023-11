SAN GIULIANO Prima le fiamme e il fumo, poi l’esplosione nel deposito di vernici 

Spread the love

L’allarme è scattato poco dopo le 15 di oggi, da un capannone in via Molise usciva fumo chiaro e acre che lasciava ipotizzare un incendio. Sul posto, nell’arco di pochi minuti, sono arrivate squadre dei vigili del fuoco, ambulanza e automedica. Allertato anche il nucleo NBCR per sospette esalazioni chimiche, e proprio quando gli esperti si preparavano ad entrare, una violenta esplosione ha squassato la zona. Fiamme e un denso fumo nero si sono levate dal capannone, che dalle prime segnalazioni dovrebbe essere un deposito di vernici. I vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme. Al momento non si segnalano feriti.

