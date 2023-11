Eur, al Palazzo dei Congressi arriva il “Dolce Roma Fest”: corsi, dimostrazioni e gare aperte a tutti

Spread the love

Sarà difficile se non impossibile perdere la strada per l’appuntamento più goloso dell’anno Dolce Roma Fest, imprescindibile per chi ama i prodotti della pasticceria. Un profumo intenso di dolci appena fatti avvolgerà infatti tutto il quartiere EUR, provenendo da una location che per due giorni si trasformerà in un’immensa pasticceria: il Palazzo dei Congressi.

Per un intero weekend, non sarà solo la celebre e candida Nuvola di Fuksas a richiamare ed attirare la curiosità e le visite dei romani, una nuvola di zucchero a velo cadrà infatti in modo altrettanto affascinante e irresistibile, sulla ricca parata di torte, cornetti e pasticcini in mostra al palazzo dei congressi, la storica location delle esposizioni nel quartiere delle esposizioni per eccellenza.

