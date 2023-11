Il Team dei pompieri rilancia la sfida per l’Endurance 2024

Spread the love

Il Team 18 Sapeurs Pompiers, la squadra dei pompieri d’oltralpe, rappresenta un’istituzione dell’Endurance: ci sarà anche l’anno prossimo

Nell’Endurance motociclistico corrono diverse squadre caratteristiche. Dal team dei poliziotti francesi a quello dei videogiocatori, per non parlare di quello degli appassionati di sport americani, di una squadra che fa riferimento ad una ditta di smaltimento di rifiuti, ma se vogliamo la compagine più distintiva tra queste curiose realtà resta il team dei pompieri. Proprio così: sin dai primi anni Duemila, nel Mondiale Endurance corre, attraversando svariate gestioni, il Team 18 Sapeurs Pompiers. Trattasi proprio di una squadra legata ai Vigili del Fuoco d’oltralpe, portando in dote il peculiare color rosso, riuscendo a raggiungere prestigiosi traguardi nel corso di quasi un quarto di secolo di storia.

