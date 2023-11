La Regione Lazio scende in pista per non perdere la Formula E

Spread the love

AGI – Dall’anno prossimo la gara di Formula E non si terrà più nel suggestivo circuito dell’Eur. La scelta di traslocare sarebbe dovuta ad un tracciato particolarmente impervio e alla potenza crescente delle auto. Un mix che nell’ultima edizione ha dato luogo a pericolosi incidenti.

Tra le ipotesi in campo per la prossima edizione ci sono il circuito di Vallelunga alle porte di Roma o in alternativa, la FIA ABB starebbe pensando alle piste di Misano Adriatico intitolate a Marco Simoncelli.

Si calcola che nell’edizione 2022, l’E-Prix abbiamo portato alla città di Roma un indotto di circa 70 milioni di euro, che è fondamentale non perdere. Così a scendere in campo per non perdere questa occasione è direttamente la regione Lazio che ha firmato oggi una lettera di intenti con la quale manifesta l’intenzione di sostenere e contribuire all’organizzazione della gara di FIA ABB presso l’Autodromo internazionale di Vallelunga, “Piero Taruffi”. “La Regione Lazio – si legge nella lettera – stante la rilevanza istituzionale e sociale dell’iniziativa, si rende favorevole alla concessione, in caso di aggiudicazione della manifestazione sportiva, di un contributo pari a 500mila euro per l’anno 2024”.