San Benedetto, tragico schianto di fronte alla caserma dei pompieri. Muore Leila Paoli, prof delle Sacconi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Tragedia in serata lungo la Statale a San Benedetto. Una donna di 55 anni è infatti deceduta in seguito ad uno schianto avvenuto, intorno alle 23, di fronte alla caserma dei vigili del fuoco di San Benedetto, lungo la Statale 16. La vittima si chiamava Leila Paoli ed era una insegnante alle scuole secondarie Sacconi di San Benedetto. Lascia due figli.

La donna era all’interno di una Dacia Duster che, stando alle prime ricostruzioni, procedeva in direzione Sud lungo corso Mazzini. Per motivi al vaglio dei carabinieri l’auto è finita sull’altra corsia uscendo di carreggiata e centrando in pieno il tronco di un albero che si trova sul versante orientale della strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la donna. Purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati vani. A supportare i sanitari c’erano i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. Ad occuparsi della ricostruzione del sinistro sono i carabinieri.

