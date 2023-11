VIDEO – Tremendo incendio, le fiamme hanno distrutto un ristorante e un’abitazione: salvate le case vicine

Spread the love

VICENZA. Tremendo incendio nelle scorse ore nell’Alto vicentino. Le fiamme hanno distrutto un ristorante a Santorso “Il borghetto”. Gravemente danneggiata anche un’abitazione.

Sono state ore di lavoro quelle che hanno visto impegnati i vigili del fuoco di Schio, di Vicenza e di Thiene arrivati sul posto con 2 autopompe, 3 autobotti e l’autoscala.

Fortunatamente l’intervento immediato ha consentito di fermare le fiamme e circoscriverle. Sono state salvate le abitazioni circostanti e fortunatamente non ci sono state persone ferite.

A rimanere danneggiata anche un’auto. Non si conoscono al momento le cause che hanno fatto scoppiate l’incendio. Sono ancora in corso in queste ore le operazioni di bonifica.

ildolomiti.it

VIDEO –