Incendio a Ponna: a fuoco il tetto di un’abitazione, locali inagibili

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle ore 1.00 in Ponna via Loggio per incendio tetto. Due squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Menaggio e Centro Valle Intelvi sono intervenute per lo spegnimento delle fiamme che hanno interessato 80 metri quadrati di copertura di un tetto di civile abitazione. Non si segnalano feriti. In relazione all’evento i locali sottostanti la copertura sono da ritenersi inagibili