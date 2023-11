Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, supportati da squadre del distaccamento di Empoli e Castelfiorentino, sono intervenuti alle 14:00 nel comune di Montelupo Fiorentino per un carrello elevatore in fiamme all’interno di un’azienda di gelati.

Evitata la propagazione al resto dello stabilimento, in corso le operazioni di spegnimento e di verifica della copertura dell’edificio e la relativa bonifica.

