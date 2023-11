VIDEO – India – 40 lavoratori intrappolati da oltre 24 ore dopo il crollo del tunnel stradale che stavano costruendo. Le squadre di soccorso affermano che tutti i 40 lavoratori sono “vivi”

Spread the love

Uttarakhand, 13 nov. I soccorritori nel nord dell’India hanno detto lunedì di essere entrati in contatto con 40 lavoratori intrappolati per oltre 24 ore dopo il crollo del tunnel stradale che stavano costruendo.

“Tutti i 40 lavoratori intrappolati all’interno del tunnel sono al sicuro”, ha detto in una nota Karamveer Singh Bhandari, un comandante senior della National Disaster Response Force. “Abbiamo inviato loro acqua e cibo.”

( AFP ) – I soccorritori nel nord dell’India hanno combattuto per il secondo giorno per salvare 40 lavoratori intrappolati sotto terra dopo che il tunnel stradale che stavano costruendo è crollato, portando giù tonnellate di detriti.

Squadre che utilizzano escavatori pesanti hanno lavorato senza sosta dal crollo di domenica mattina presto per rimuovere cumuli di cemento e terra, ma con la caduta di ulteriori detriti mentre gli operai cercavano di liberare un passaggio, un gigantesco tubo d’acciaio veniva preparato come via di fuga.

