Intervento dei Vigili del Fuoco per fuga di gas nel capoluogo di Provincia

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

Nel pomeriggio odierno, i Vigili del Fuoco della sede di Varese sono intervenuti prontamente in via Orrigoni, nel capoluogo di Provincia, a seguito di una segnalazione di fuga di gas in uno stabile. Attualmente, le operazioni di intervento sono in corso per garantire la sicurezza dei residenti.

Oltre agli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, una squadra di tecnici specializzati è stata dispiegata sul luogo al fine di individuare e risolvere la perdita del gas.

Al fine di garantire la sicurezza, una famiglia che risiede nello stabile interessato è stata temporaneamente evacuata su base precauzionale.

I Vigili del Fuoco e i tecnici specializzati stanno lavorando per individuare la fuga di gas e adottare le misure necessarie per risolvere il problema.

