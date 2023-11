Maltempo in Costa Azzurra: la piena del fiume travolge autobus

Spread the love

Allarme maltempo in Costa Azzurra: come si vede dalle immagini pubblicate su X da Météo Côte d’Azur l’esondazione della Vésubie ha travolto due autobus e un minibus parcheggiati lungo il fiume a Saint-Martin-Vésubie. Il servizio meteorologico ha dichiarato il livello di massima allerta per la Francia meridionale, le scuole sono chiuse, le frane rendono le strade impraticabili. Più di 250 persone sono state evacuate.

corriere della sera

VIDEO