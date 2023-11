Perugia, brucia un tetto a Colombella

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Intorno alle 22.00 del 13 novembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di una canna fumaria in localitĂ Farneto a Colombella. Quando la squadra è giunta sul posto, le fiamme si erano giĂ propagate al tetto. I vigili del fuoco hanno attaccato il rogo da piĂą punti per contenere l’incendio e evitare che le fiamme lambissero gli appartamenti sottostanti. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza della copertura. Â