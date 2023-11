Padova, auto precipita da 8 metri di altezza in un cortile

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco del distaccamento di Este sono intervenuti nel comune di Cinto Euganeo per soccorrere una donna di 34 anni rimasta incastrata nella propria autovettura dopo una roccambolesca uscita di strada.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che per una leggera distrazione la conducente abbia perso il controllo del mezzo per poi scivolare in un dirupo e quindi ultimare la corsa, dopo un volo di 7/8 metri di altezza, all’interno del cortile di un’abitazione (senza coinvolgere fortunatamente nessuno).

Concitate le operazioni di estricazione con conseguente e successiva consegna della donna ferita agli operatori del 118. I medici e gli infermieri hanno optato per l’utilizzo dell’elicottero per eseguire l’ospedalizzazione. Â