VIDEO – Incendio di un appartamento al sesto ed ultimo piano a Trieste.

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Poco dopo le 3.30 di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre per l’incendio di un appartamento al sesto ed ultimo piano di un appartamento a Trieste.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno raggiunto l’abitazione interessata dall’incendio sia esternamente, utilizzando l’autoscala, che dall’interno usando le scale del condominio; esclusa la presenza di persone bloccate all’interno, hanno iniziato le operazioni di spegnimento durante le quali hanno rinvenuto e portato in salvo, affidandolo ad una parente dei proprietari dell’alloggio andato a fuoco, un gatto.

Tre persone due donne e un uomo, uscite autonomamente dallo stabile, che avevano inalato i fumi prodotti dalla combustione sono state prese in carico dal personale sanitario e trasportate all’ospedale per i controlli del caso. Durante le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza i Vigili del fuoco hanno fatto evacuare, a scopo cautelativo, tutte le persone presenti nell’edificio.Â

Spento l’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’appartamento e di tutto lo stabile; terminate tali operazioni e dopo una verifica strumentale, atta a verificare che nei vari appartamenti non vi fossero dei residui di gas della combustione, le persone che erano state evacuate sono potute rientrare nei propri alloggi.

