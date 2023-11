Un mezzo prende fuoco e incendia il capannone

Spread the love

Un incendio di vaste proporzioni ha avvolto l’altra sera un capannone di via Vespolate, a Confienza. Sulla natura accidentale del rogo non ci sarebbero dubbi. A prendere fuoco è stato un mezzo parcheggiato nelle vicinanze della struttura, con materiale stoccato poco lontano. Considerata l’ampiezza del rogo sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Vigevano, sono intervenute anche quelle di Robbio e Vercelli, cinque in tutto, che hanno dovuto lavorare per oltre quattro ore con due autopompe e tre autobotti.