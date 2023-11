I due cani sono caduti nel fiume e non riuscivano a tornare a riva, ma poi sono arrivati i Vigili del Fuoco

Spread the love

l gelido venerdì 3 novembre ha portato con sé un evento tragico a Lubachów, quando un passante ha fatto una scoperta sconcertante lungo le rive del fiume Bystrzyca. Il quella giornata la notizia del ritrovamento di due Pastori tedeschi caduti nel fiume, che giacevano nell’acqua, incapaci di raggiungere la riva era l’argomento principale. Una scena che ha scatenato un’indagine sulla storia di questi cani sfortunati.

Sembra che la loro storia abbia avuto inizio in modo oscuro e inaspettato. L’orrore della situazione ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco dell’Unità di salvataggio ed antincendio n. 1 di Wałbrzych, insieme ai vigili del fuoco volontari di Zagórze Śląskie. I cani, visibilmente terrorizzati, sono stati soccorsi dalle autorità, che hanno lavorato instancabilmente per portarli in salvo dalla situazione pericolosa in cui si trovavano.