La Regione stanzia oltre un milione di euro per potenziare mezzi e attrezzature dei Vigili del fuoco volontari di otto Comuni

Bologna – Le sedi dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari di otto Comuni dell’Emilia-Romagna riceveranno un contributo regionale complessivo pari a un milione 125mila euro per l’acquisto o il potenziamento del parco mezzi operativi o delle attrezzature necessarie alla gestione delle emergenze sui loro territori.

I beneficiari del sostegno finanziario regionale sono le amministrazioni comunali di Fontanelice (270mila euro), Gaggio Montano (30mila euro), Valsamoggia (27mila euro) in provincia di Bologna; Cesenatico (30mila euro), in provincia di Forlì-Cesena; Frassinoro (280mila euro), nel Modenese, Casola Valsenio (200mila euro) in provincia di Ravenna, Luzzara (198mila euro) e Ventasso (90mila euro), nel Reggiano.

I Comuni sottoscriveranno contratti di comodato d’uso gratuiti, della durata di 25 anni, con i Comandi provinciali del corpo nazionale dei Vigili del fuoco della Regione Emilia-Romagna.

I mezzi in comodato vanno dai classici fuoristrada e pick up equipaggiati con moduli per l’anti incendio boschivo ad autobotti anti incendio e autopompe fino ai sistemi a cestello sollevabili e ad una piattaforma aerea tridimensionale capace di raggiungere altezze elevate. I mezzi dovranno esporre il logo identificativo dell’Agenzia regionale e dovrà essere garantita la perfetta manutenzione e la pronta disponibilità all’intervento, a partire dalla sede del distaccamento dei vigili del fuoco volontari del Comune intestatario del contributo.

Il finanziamento è stato deliberato sulla base di una ricognizione delle esigenze territoriali per rendere la rete regionale delle strutture e delle aree di protezione civile – di cui fanno parte i distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari in qualità di Centri sovracomunali – efficiente e modernamente equipaggiata.

