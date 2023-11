Vigili del fuoco, oggi al Coni il calendario delle Fiamme Rosse-edizione speciale Olimpiadi 2024

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nella prestigiosa sala d’onore del CONI è stato presentato questa mattina il calendario Fiamme Rosse, edizione speciale Olimpiadi 2024, che celebra le medaglie olimpiche vinte dai vigili del fuoco negli ultimi 100 anni a partire da quella d’oro che Carlo Galimberti conquistò nel 1924 a Parigi.

La manifestazione è stata presentata magistralmente dalla giornalista sportiva Lia Capizzi e ha visto sul palco autorità , giornalisti e atleti di ieri e di oggi.

A fare gli onori di casa il presidente del CONI Giovanni Malagò che ha sottolineato come gli atleti aiutano a fare grande l’Italia e ha conferito la stella d’Oro al merito sportivo al Gruppo Sportivo delle Fiamme Rosse.

Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, nel suo intervento ha sottolineato come i Vigili del fuoco sono da sempre vicini alle realtĂ territoriali in cui si promuove l’attivitĂ sportiva di base.

Il capo del Corpo Nazionale, Carlo Dall’Oppio, ha dichiarato che i Vigili del fuoco hanno ufficialmente aperto le porte del gruppo sportivo agli atleti paralimpici.

Gli interventi istituzionali sono stati chiusi dal Capo Dipartimento Renato Franceschelli che ha annunciato che si sta lavorando alla realizzazione di un francobollo celebrativo che uscirĂ in occasione delle olimpiadi del prossimo anno.

Il calendario è stato poi raccontato dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Rosse Lamberto Cignitti; lo scrittore e giornalista Bartoletti, l’autore dei testi, ha ricordato che indossare una maglia della nazionale è sinonimo di forza, che si amplifica se si appartiene a un gruppo sportivo delle forze armate o dell’ordine. Sul palco hanno portato il loro contributo anche Arrigo Carnoli, classe1932, che ha partecipato alle Olimpiadi di Roma del 1960 come atleta e ad altre tre come allenatore, e il capo squadra di Ancona Alessandro Corona, vincitore di un bronzo nell’edizione del 1992 a Barcellona e che con la sua emozione ha toccato tutti i presenti.

È stata poi la volta di Simone Alessio, l’atleta delle Fiamme Rosse campione del mondo in carica di taekwondo, che parteciperĂ alle olimpiadi di Parigi del 2024 da campione del mondo in carica nella categoria 80kg.

L’evento è stato concluso dal sottosegretario Emanuele Prisco che ha ricordato che lo sport è un acceleratore di salute, rispetto, capacitĂ di accettare le sconfitte, veritĂ che riguarda sia gli atleti professionisti sia coloro che praticano lo sport a livello dilettantistico e amatoriale. Le Fiamme Rosse, ha concluso, sono dirette discendenti dei gruppi sportivi presenti nei comandi che hanno scritto pagine sportive importanti.

Una rappresentanza della Banda del Corpo nazionale e il tenore Grollo hanno impreziosito la manifestazione con la mirabile esecuzione di musiche e temi dedicati allo sport.