Ad «Arte in Nuvola» oltre 30 gallerie romane e quelle della Regione Lazio

Inaugurata questa mattina la terza edizione di «Arte in Nuvola», la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si terrà da domani a domenica alla Nuvola di Fuksas all’Eur. Un progetto che ospiterà oltre 150 gallerie tra italiane e internazionali. A presentarlo, oltre all’ideatore Alessandro Nicosia, anche l’assessore comunale alla Cultura, Miguel Gotor, e la vice presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Trenta le realtà romane presenti in fiera. Cinquecento collezionisti. Cento cinquanta espositori in tutto. Trentaseimila visitatori lo scorso anno. «Arte in Nuvola è un’occasione di scambio e di riflessione sull’arte contemporanea – ha detto Gotor -. La più importante del Centro-Sud. È talento, è impresa culturale».

CORRIERE.IT