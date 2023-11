VIDEO – Trieste, incendio nella notte: chiusa la linea ferroviaria Trieste-Venezia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Erano da poco passate le 21 di ieri quando i Vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per un incendio scoppiato nel tetto di una casetta in via della Vitalba. I Vigili del fuoco sono accorsi con due squadre, un’autobotte e l’autoscala e le operazioni si sono protratte fino alle 7.30 di questa mattina.

La casetta monofamiliare sorge a pochi metri dai binari della Trieste-Venezia e per la sicurezza delle operazioni è stato necessario chiudere e disalimentare la linea ferroviaria. Lo spegnimento delle fiamme è terminato verso l’una di notte e subito dopo sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle parti incendiate e dell’intero edificio. A supporto delle squadre intervenute sul posto si è recato anche il funzionario di guardia del comando di Trieste.

Le cause dell’incendio, che ha coinvolto parte dell’alloggio, il sottotetto e il tetto della casetta, sono ancora in corso di accertamento. Sul posto presenti anche Polizia di stato e personale RFI per quanto di competenza.

VIDEO