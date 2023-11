Campi Flegrei, il magma è risalito di 4 km: relazione choc sul rischio eruzione. «Prepararsi ad allerta superiore»

Spread the love

Prevedere un’eruzione, come è noto, è un compito assai complicato, se non impossibile. Eppure esistono alcuni segnali di cui sismologi e vulcanologi tengono conto, quantomeno per dare una spiegazione ai fenomeni che vediamo quotidianamente nelle zone a rischio.

L’ultima relazione sui Campi Flegrei della commissione Grandi rischi, tuttavia, lancia dei segnali d’allarme inequivocabili, che sarebbero alla base dell’ipotesi lanciata dal ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, di alzare il livello di allerta nell’area da gialla ad arancione. Osservato speciale di questo report, secondo quanto rivela il Corriere del Mezzogiorno, è il magma.

IL MESSAGGERO