Maxi evento gratuito al laghetto dell’Eur, dal 1° al 26 Dicembre

Il laghetto dell’Eur di Roma (viale America), si dipingerà dal 1° al 26 dicembre di luoghi magici e fiabeschi con il più grande e gratuito spettacolo natalizio di tutta la Capitale. L’evento è stato organizzato da LVL ProEvent e Kiosko. Mariella Voccia direttrice di LVL ProEvent sottolinea: “È indispensabile oggi come oggi organizzare un evento totalmente gratuito per i cittadini romani e per i turisti che si appresteranno a vivere sotto Natale la città più bella al mondo, Roma. In più l’unicità dell’evento consisterà anche nella vera presenza di Babbo Natale, un signore che lo interpreta tutto l’anno. Ci sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande di tutta regione più di 8500 mq”.

