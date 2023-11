Vitello cade in un pozzo profondo sei metri, recuperato dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Un bovino scivola in un pozzo in alta montagna ma viene salvato dai Vigili del Fuoco. È accaduto Vallecorsa, nel sud della provincia Frosinone, in località Forcella “La Pica” dove un bovino è finito accidentalmente in un pozzo profondo sei metri ed utilizzato come raccoglitore di acqua piovana in alta montagna per l’abbeveramento del bestiame.

La presenza dell’animale, coperto in buona parte dal fango, è stata segnalata dal proprietario con chiamata al NUE 112. La squadra VVF giunta sul posto (5 unità e 2 mezzi) si è calata nel pozzo ed ha liberato dal fango il bovino che è stato assicurato con delle corde al fine di impedire all’animale di sprofondare ulteriormente. Una volta garantire le condizioni di sicurezza, i vigili del fuoco hanno accompagnato il veterinario all’interno del pozzo per le prime visite mediche.

