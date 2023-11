Decreto energia, salta la proroga del mercato tutelato per luce e gas

Spread the love

– Salta la proroga del mercato tutelato, oggetto di una dura trattativa con la commissione europea che incrocia anche il destino del Pnrr. E non c’è neanche il nuovo meccanismo per le concessione idroelettriche, finito nel mirino di Bruxelles. Nel decreto energia, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, ci sono invece un fondo per stimolare la costruzione di impianti rinnovabili in aree idonee, gli incentivi per le imprese energivore che vogliano decarbonizzare e la realizzazione due aree portuali per l’eolico galleggiante. Un pacchetto che, secondo il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, sblocca 27,4 miliardi di investimenti. Novità anche per il nucleare: fra le nuove norme c’è infatti quella che consente agli enti territoriali non inclusi nella Carta Nazionale delle Aree Idonee possano candidarsi a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, e accelerare così l’iter di smantellamento delle ex centrali che svolge da anni Sogin: “Un passo necessario – spiega il ministro – per accelerare i tempi di individuazione di un’area di cui il Paese ha forte bisogno”.

