All’EUR un mese di eventi gratuiti alla scoperta del quartiere: il programma fino a Natale

Nel quartiere EUR location dell’Esposizione Universale per eccellenza, l’occasione di un lunghissimo programma di aventi che andranno avanti fino a Capodanno, sarà forse quel po’ di zucchero che serve in questo periodo, a farci digerire la pillola amara della mancata promozione all’Expo 2030.

Ad organizzarli ci ha pensato il IX Municipio Roma insieme ad una compagine di associazioni, specializzate in proposte teatrali e turistiche che coinvolgeranno il pubblico in una ricca offerta culturale.

Il quartiere EUR come un museo diffuso da vivere e scoprire: come partecipare a visite guidate, teatro, musica e presentazioni letterarie

Rievocazioni, visite guidate e teatralizzate nella storia e nella natura, ma anche laboratori per bambini e spettacoli di vario genere, con protagonisti attori, cantanti e talvolta anche libri, che si presentano e raccontano.

E’ questo solo in parte, il contenuto del programma di eventi offerto dal IX Municipio di Roma Eur, che accompagnerà i cittadini residenti e non, fino alle feste di Natale e Capodanno, non tralasciando in questo compito nessuna delle sfumature artistiche che daranno al pubblico la possibilità di rileggere il territorio, con tutte il suo vasto patrimonio.

Proprio all’EUR da sempre considerato un museo a cielo aperto, fino al 31 dicembre sarà possibile prenotare la propria partecipazione a tante iniziative ad accesso gratuito per scoprire il quartiere, attraverso lo sguardo speciale dell’arte e la guida di esperti conoscitori della sua storia antica e moderna.

