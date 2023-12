Spread the love

Incidente sul lavoro a Olgiate Olona, questa mattina, 30 novembre 2023: una persona è stata soccorsa in un cantiere di via De Gasperi e si trova in gravi condizioni.

Una persona è rimasta ferita in un cantiere edile a Olgiate Olona, questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, l’auto medica e l’ambulanza. L’incidente sarebbe avvenuto ai piani alti di una palazzina in ristrutturazione.