Novara, workshop nazionale “Stop the Bleed”

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nella giornata di ieri, giovedì 30 novembre, 2023 presso la sede del comando si è tenuto il primo workshop nazionale “Stop the Bleed”, erogato da Istruttori della Guardia Costiera Ausiliaria. All’apertura del corso ha assistito il prefetto di Novara.

L’incontro ha fornito nozioni teorico-pratiche sul trattamento, in scenari più o meno complessi, delle ferite lacero contuse profonde e delle emorragie massive, divise per zone corporee. Sono state poi illustrate le tecniche di applicazione delle Tourniquet, l’evoluzione dei lacci emostatici, sviluppate in ambito militare e ora utilizzate anche in campo sanitario.