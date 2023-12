Sanità Gaza, 178 palestinesi uccisi oggi nei raid aerei

Spread the love

Dopo sette giorni di stop ai combattimenti, la tregua nella Striscia di Gaza è stata rotta all’alba con la ripresa degli scontri a fuoco tra Israele e Hamas. “Hamas ha violato la tregua e ha sparato anche in territorio israeliano”. Per questo motivo “le Forze di Difesa Israeliane hanno ripreso a combattere contro l’organizzazione terroristica nella Striscia di Gaza”, ha dichiarato l’esercito in un comunicato.

L’ufficio del Primo Ministro israeliano ha poi reso noto in un comunicato che Hamas “non ha rispettato l’obbligo di rilasciare tutte le donne in ostaggio”. Secondo il ministero della Sanità di Gaza sono 179 le persone che hanno perso la vita a causa dei raid israeliani sulla Striscia.

repubblica.it

Lo riporta Sky News.